Theresa May und der ewige Kampf

Polit-Karriere mit Startschwierigkeiten

Ihre politische Karriere startete sie vor über 30 Jahren als Gemeinderätin im vornehmen Londoner Stadtbezirk Merton. 1997 zog sie als Abgeordnete ins britische Unterhaus ein. Allerdings erst beim dritten Versuch. Schon damals zeigte sie sich trotz zwei Niederlagen hartnäckig. Von 2002 bis 2003 war May die erste Generalsekretärin der Konservativen. 2010 bis 2016 vertrat sie als Innenministerin eine strenge Sicherheitspolitik.

Geboren wurde die Theresa May am 1. Oktober 1956 in eine Pfarrersfamilie in Eastbourne. Dort verbrachte sie ihre Kindheit. Sie studierte Geografie an der Elite-Universität Oxford und lernte dort ihren künftigen Mann Philip kennen. Freundinnen und Freunde erzählten der BBC, dass May schon in jungen Jahren die erste Premierministerin Großbritanniens werden wollte. Margaret Thatcher – die ebenfalls in Oxford studierte – kam ihr zuvor. Immerhin war May die zweite Frau an der Spitze. Ob sie das morgen immer noch sein wird, entscheidet ihre Partei heute Abend.