Schicksalstag für Theresa May

Die geheime Abstimmung wird am Abend stattfinden, zuvor wird May noch eine Rede im Parlament halten, "die wichtigste Rede ihres Lebens", wie der politische Chefkorrespondent der BBC in der Früh betonte. Er wollte auch keine Wetten darauf abgeben, wie das Votum ausgeht. Zum einen gibt es eben nicht nur in der Opposition viel Kritik an ihrem Verhandlungsergebnis mit der EU; zum anderen hat May regelrecht Wut mit ihrem Verschieben der Abstimmung darüber im Parlament ausgelöst. Ärger löste neben der Missachtung des Parlaments auch ihre offensichtliche Taktik aus, eine Entscheidung im Unterhaus so lange hinauszuschieben, bis die Parlamentarier wegen der knappen Zeit bis zum EU-Ausstieg doch dafür stimmen. Denn einen harten Brexit ohne jedes Abkommen will doch kaum jemand wirklich.