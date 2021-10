Texas: Die Kampfansage an Washington aus dem tiefen Süden

Konzernchef Elon Musk, der im südlichen Zipfel bei Boca Chica bereits seinen Raumfahrtbahnhof für Space X betreibt, lobte den von der Politik in der Hauptstadt Austin angerührten Wirtschaftspolitik-Mix aus niedrigen Steuern, billigen Bodenpreisen, schlankem Staat und wenig Regulierung über den grünen Klee. Worauf sich Gouverneur Greg Abbott via Twitter bedankte.

"Willkommen"

„Der Lone Star State ist das Land der Möglichkeiten und Innovationen. Willkommen!“, schrieb der 1984 durch einen beim Joggen umgestürzten Baum gelähmte und im Rollstuhl sitzende Republikaner.

Abbott will mithelfen, dass wahr wird, was Sozialforscher vorhersagen: Geht das Wachstum so weiter, hat Texas in 30 Jahren rund 55 Millionen Einwohner (derzeit 30 Millionen) – mehr als New York und Kalifornien zusammen.

Gegen das liberale Amerika

Abbott, der in Texas zwischen 2002 und 2015 bereits als Generalstaatsanwalt diente, hat obendrein eine üppige Republikaner-Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses im Rücken. Damit allerdings steht er auch für eine Politik, die die Kehrseite der zukunftsfreudigen Image-Medaille darstellt: Ein erzkonservatives, christlich-fundamentalistisches und wie aus der Zeit gefallenes Land, dessen politische Eliten auf der Rechten keinen Tag versäumen, das liberal-demokratische Amerika zu verschrecken.

So etwa durch „HB 3979“. So heißt das im Sommer von Abbott unterzeichnete Gesetz. Danach müssen sich Lehrer an öffentlichen Schulen bei „aktuellen Ereignissen und kontroversen politischen wie gesellschaftlichen Themen“ (etwa #MeToo-Bewegung oder Rassismus) aus Debatten heraushalten.

Falls sie doch reingezogen werden, haben sie das Thema prinzipiell „von verschiedenen, gegensätzlichen Blickwinkeln aus zu handhaben – ohne dabei Präferenzen für eine bestimmte Sichtweise erkennen zu lassen“. Die schwammigen Formulierungen nahm Gina Peddy, zuständig für das Schul-Curriculum in Southlake, einem reichen, weißen Landkreis zwischen Fort Worth und Dallas, zum Anlass, den Lehrkräften in ihrem Hoheitsgebiet folgende Regel vorzusetzen:

„Und stellen Sie sicher, wenn Sie ein Buch über den Holocaust nutzen, dass Sie auch eines haben, das widersprechende und andere Perspektiven enthält.“