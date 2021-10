Neues Gesetz in Texas: "Holocaust-Alternative" in der Schule?

"Wir befinden uns mitten in einem politischen Chaos, also müssen wir einfach unser Bestes geben", sagt Carol Peddy, eine Bezirksvorsitzende der texanischen Schulbehörde, hörbar nervös: "Wenn ihr also aus einem Buch über den Holocaust unterrichtet, dann stellt sicher, dass die Kinder auch Zugang zu Büchern haben, die eine andere, eine gegensätzliche Perspektive vermitteln."

Peddys so befremdliche Vorgabe war Teil einer Schulung für Lehrerinnen und Lehrer der Carroll High School in der texanischen Stadt Southlake. Jemand aus dem Lehrpersonal hatte Peddys Aussagen heimlich aufgenommen und dem Fernsehsender NBC zugespielt, der sie am Freitag veröffentlichte.

Grund für die behördliche Schulung ist ein neues Gesetz, demzufolge jede texanische Schule künftig bei "breit diskutierten und kontroversiellen Themen" im Lehrplan "unterschiedliche Sichtweisen" unterrichten muss – "ohne einer Seite mehr Gewicht zu verleihen".

Die Novelle verleiht nicht nur streng religiösen Eltern Auftrieb, sondern auch Querdenkern, die historische Fakten schlicht ablehnen. Die Lehrer geraten immer mehr unter Druck.