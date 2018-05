Terroristen, Kriegsverbrecher, Helfer: Kampf um Syriens Wasser

Darüber, was passiert war, tobte eine Propagandaschlacht. Entweder hatte die Armee die Quelle bei einem Luftanschlag getroffen - das sagten die Islamisten. Oder die Islamisten hatten das Wasser vergiftet und die Leitungen gesprengt - das sagte das Assad-Regime. Es gab Videos, die beide Seiten zu bestätigen schienen: Von Luftangriffen in Al Fijeh, aber auch von Islamisten, die zur Abschreckung und Drohung Sprengstoff in den Tunneln darunter anbrachten.

Wer die Täter waren, wusste man anfangs noch nicht sicher. Die UNO sagte, die Quellen funktionieren "wegen gezielter Beschädigung der Infrastruktur" nicht. Ein Bericht einer unabhängigen UN-Kommission an den Menschenrechtsrat fand einige Wochen später aber klare Worte: Die Al-Fijeh-Quelle sei von der Regierung mit Luftschlägen zerstört worden, wahrscheinlich gezielt. Und da sie ein "unverzichtbares Objekt für das Überleben der Zivilbevölkerung" sei, sei das ein "Kriegsverbrechen". Eine absichtliche Verunreinigung des Wassers sei unterdessen nicht zu beweisen. Möglicherweise sei bei den Kämpfen aber ein Tank getroffen worden und so Treibstoff ins Wasser gelangt.