Terrorangriff auf Militärlager in Mali: Fast 30 Soldaten getötet

In dem Staat sind UNO- und EU-Missionen aktiv, an denen sich auch das Bundesheer beteiligt. Bei der EU-Ausbildungsmission führt derzeit Österreich das Kommando. Das Militär hatte vergangenen Mai in der ehemaligen französischen Kolonie mit ihren rund 20 Millionen Einwohnern die Übergangsregierung entmachtet, die eigentlich bis zur Präsidentschaftswahl 2022 im Amt sein sollte. Putschistenführer Assimi Goïta ließ sich danach zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen und verschob eine zunächst geplante Präsidentenwahl um mehrere Jahre, was Proteste auslöste. Frankreich will sich mit seinen Truppen aus seiner früheren Kolonie zurückziehen, was das westliche Militärengagement in Mali als Ganzes infrage gestellt hat.