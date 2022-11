Terrorangriff auf Hotel in Mogadischu dauert an

"Hin und wieder hören wir auch Explosionen", sagte Ismail Haaji, der in der NĂ€he der am Sonntag von Mitgliedern der Al-Shabaab-Miliz gestĂŒrmten Villa Rose wohnt. "Wir sind seit letzter Nacht, als die Besetzung anfing, immer noch in unseren HĂ€usern."

Ein Polizist erklĂ€rte: Einigen Regierungsvertretern sei es gelungen, ĂŒber Fenster aus dem GebĂ€ude zu entkommen. "Und die SicherheitskrĂ€fte versuchen, die Leute, die im Hotel festsitzen, zu retten."

Viele Verletzte bei Terrorangriff in Mogadischu

Das Parlament verschob eine fĂŒr Montag angesetzte Sitzung. Das Hotel liegt in der NĂ€he der PrĂ€sidentenresidenz. Es wird hĂ€ufig von Regierungsvertretern fĂŒr Treffen genutzt.