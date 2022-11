Für diesen Hinweis gibt es zehn Millionen Dollar

"Diese wichtigen Anführer der Shabaab-Miliz sind für zahlreiche Terroranschläge in Somalia, Kenia und den Nachbarländern verantwortlich, bei denen Tausende von Menschen getötet wurden", heißt es auf einem von den USA veröffentlichten Plakat, das die drei Männer abbildet. Die Angriffe der Miliz in der somalischen Hauptstadt Mogadischu und in anderen Teilen des Landes haben zuletzt deutlich zugenommen - während die neue Regierung von Präsident Hassan Sheikh Mohamud eine groß angelegte Offensive gegen die Gruppe gestartet hat. Nach Angaben der UNO sind bei den Kämpfen in diesem Jahr bereits mehr als 600 Zivilisten getötet und fast tausend weitere verletzt worden - der höchste Stand seit 2017.

Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Al-Shabaab-Miliz kämpft seit 2007 gegen die von der internationalen Gemeinschaft unterstützte somalische Regierung. Aus den großen Städten des Landes wurden ihre Kämpfer vertrieben, sie beherrschen aber weiter große ländliche Gebiete des ostafrikanischen Landes.