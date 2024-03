Nach Terroranschlag: Russland überlegt Rückkehr der Todesstrafe

Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hält die Wiederanwendung der Todesstrafe in Russland für schnell machbar. "In unserer Verfassung und im Strafrecht hat niemand die Todesstrafe abgeschafft", sagte Wolodin am Dienstag bei einer Parlamentssitzung. Das Verfassungsgericht könne die Anwendung beschließen. Es seien keine Referenden oder anderen Entscheidungen nötig. Bisher gilt ein Moratorium auf die Anwendung der Todesstrafe in Russland.