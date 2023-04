US-Milliardär Thiel will keine Politiker mehr unterstützen

Auch vier politische Insider sagten Reuters, dass sich der frühere Unterstützer von Donald Trump aus der US-Politik zurückziehen wolle. Thiel, der sich mit seinem Engagement für konservative Anliegen von seinen Kollegen aus dem liberalen Silicon Valley abgesetzt hat, gilt als Anhänger des Libertarismus - einer politischen Philosophie, die die Bedeutung der individuellen Freiheiten herausstellt.

Arbeitgeber von Sebastian Kurz

Der in Deutschland geborene Unternehmer hat ein Vermögen von schätzungsweise 4,2 Milliarden Dollar, nachdem er den Zahlungsdienstleister PayPal und die Tech-Firma Palantir mitbegründet und früh in Facebook investiert hat. Thiel-Investment beschäftigt unter anderem Österreichs ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Seit dem Jahr 2000 hat Thiel rund 50 Millionen Dollar an politische Kandidaten und Kampagnen auf Landes- und Bundesebene gespendet, darunter an Trump. Laut der gemeinnützigen Organisation OpenSecrets war er der zehntgrößte Einzelspender für eine der beiden Parteien bei den Zwischenwahlen zum Kongress im Jahr 2022.