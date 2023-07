Tausende Teilnehmer bei Pride-Parade in Budapest

Die SPÖ und die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo erklärten am Samstag in einer gemeinsamen Aussendung ihre Unterstützung für die Veranstaltung. "Unsere volle Solidarität gilt der ungarischen LGBTIQ-Community und der PRIDE Demonstration, die heute in Budapest stattfinden!", heißt es in der Aussendung. Eine 30-köpfige Delegation sei nach Budapest geschickt worden, um an der Demonstration teilzunehmen.