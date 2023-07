Störaktion bei Pride-Parade in Klagenfurt: Identitäre bekennen sich

Bekennerpost auf Telegram

Nun gibt es erste Hinweise, wer hinter der Störaktion stecken dürfte. Indentitäre Aktivisten bekannten sich bereist am Sonntag in einschlägigen Telegram-Kanälen zu der Aktion. Darin wird auch ein Verbot von Pride-Paraden gefordert, keine Zurschaustellung von Regenbogensymbolik und die Förderung einheimischer Familien.

Die Pride war nicht zuletzt durch den möglicherweise vereitelten Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien, am 17. Juni, in die Schlagzeilen geraten.

➤ Mehr lesen: Pride-Anschlag: Ein "normaler Teenager" mit acht Bombenplänen am Handy

Den Post der Pride-Gegner von Klagenfurt haben übrigens bereits fast 18.000 Menschen gesehen. Der Verfassungsschutz ermittelt.