Tausende bei bisher größten Demo gegen Wahlergebnis in Serbien

In Serbien hat die bisher größte Demonstration gegen die Parlaments- und Kommunalwahlen vom 17. Dezember stattgefunden. Tausende Menschen versammelten sich am Samstag, dem 13. Protesttag in Folge, im Zentrum Belgrads, um die Annullierung der offiziellen Ergebnisse und Neuwahlen in sechs Monaten zu fordern.

➤ In Serbien brodelt es: Vorwurf des Wahlbetrugs, Proteste & Hungerstreik