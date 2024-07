Taliban akzeptieren keine Visa aus Österreich mehr

Die Taliban wollen künftig keine Pässe oder Visa mehr akzeptieren, die von der afghanischen Botschaft in Österreich, in Deutschland und in zahlreichen weiteren westlichen Ländern ausgestellt werden. Das gab das von den Islamisten geführte Außenministerium in Kabul auf der Onlineplattform X bekannt. Die neue Regelung gelte auch für weitere Dokumente.