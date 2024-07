Die FPÖ würde mit Taliban über Rücknahmeabkommen verhandeln

Die rechtspopulistische FPÖ würde mit den in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban in Verhandlungen treten, um Abschiebungen in das südasiatische Land zu ermöglichen. "Man muss da einen gewissen Pragmatismus walten lassen und mit diesen Machthabern einen Vertrag schließen, damit sie ihre Staatsbürger zurücknehmen", sagte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer am Donnerstag in einem Interview mit Krone-TV.