Taliban-Innenminister Haqqani zeigte erstmals öffentlich sein Gesicht

Der Innenminister der in Afghanistan herrschenden Taliban, Sirajuddin Hakkani (Bild Mitte), hat am Samstag bei einer öffentlichen Zeremonie erstmals seit der Machtübernahme der radikalen und militanten Islamisten im vergangenen August sein Gesicht gezeigt. Haqqani, der als "globaler Terrorist" auf der Fahndungsliste der USA steht, nahm an der Abschlussfeier für einige hundert frisch ausgebildete Polizisten an der Akademie in Kabul teil, die von lokalen TV-Sendern übertragen wurde.

Bisher war sein Gesicht auf den Bildern, die die Taliban-Behörden von seinen offiziellen Treffen veröffentlichten, verschwommen zu sehen gewesen. Das US-Außenministerium hat eine Belohnung von bis zu zehn Millionen Dollar (9,15 Mio. Euro) für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Verhaftung führen.

"Keine Bedrohung"

In seiner Rede sagte er den Polizisten, er zeige sich vor den Medien, um Vertrauen zu schaffen, dass die Taliban ihre Versprechen erfüllten. Dazu gehöre insbesondere, die Sicherheitskräfte der vorherigen Regierung nicht zu bedrohen. Die Taliban hielten sich an das mit den USA unterzeichnete Doha-Abkommen, fügte er hinzu. Die Welt werde nicht von Afghanistan bedroht, und die Taliban kämpften für die Freiheit des Landes.