Taliban töteten laut UNO mehr als 100 Ex-Ortskräfte in Afghanistan

Mehr als 100 ehemalige afghanische Sicherheitskräfte sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit der Machtübernahme der Taliban am Hindukusch getötet worden. In den meisten Fällen seien die Taten von der radikalislamischen Gruppe verübt worden, sagte die Vize-Hochkommissarin für Menschenrechte, Nada al-Nashif, am Dienstag in Genf.

Prekäre Sicherheitslage

Auch seien mindestens acht afghanische Aktivisten und zwei Journalisten sowie mindestens 50 mutmaßliche Mitglieder eines Ablegers der mit den Taliban rivalisierenden Miliz „Islamischer Staat“ (IS) umgebracht worden.