Provokateurin Cheng Li-wun: Taiwans Oppositionschefin besucht China

Kurz bevor Mao Zedong mit seinen Kommunisten in China die Macht übernahm, entschied sich sein Erzfeind für die Flucht. General Chiang Kai-shek, der das Land zuvor 20 Jahre lang regiert hatte, zog sich mitsamt seiner Kuomintang (KMT) auf die Insel Taiwan zurück. Dort führte er die Republik China weiter, während Mao auf dem Festland die Volksrepublik ausrief.

Heute hat die KMT auch die Kontrolle über Taiwan verloren. Die Insel hat sich zu einer blühenden Demokratie entwickelt, seit 2016 regiert die Demokratische Fortschrittspartei (DPP). Sie versteht Taiwan als eigenständigen Staat und setzt auf die Nähe zu den USA. Die KMT dagegen sieht Taiwan weiter als Teil Chinas – den einzigen, der nicht kommunistisch besetzt ist – und ist auch deshalb seit Jahren in der Opposition.

Chinesischer Bürgerkrieg

General Chiang Kai-shek floh 1949 vor den Kommunisten auf die Insel Taiwan und führte dort die Republik China fort, während Mao Zedong auf dem Festland die Volksrepublik ausrief. 38 Jahre Kriegsrecht

Chiang regierte Taiwan bis zu seinem Tod 1975 diktatorisch. Seine Kuomintang-Partei (KMT) hielt das Kriegsrecht noch bis 1987 aufrecht, ehe sich die Insel auf Druck aus der Zivilbevölkerung hin zu demokratisieren begann. Die 38 Jahre andauernde Kriegsrecht-Ära ist weltweit unübertroffen. Die Kuomintang (KMT)

Chiangs KMT ist seit 2016 in der Opposition. Anders als die regierende DPP sieht die KMT Taiwan weiterhin als Teil Chinas. Zwei Mal kam es bisher zu Treffen zwischen KMT- und kommunistischen Funktionären: 2005 und 2015. Chengs Reise ist die dritte dieser Art.

An der Spitze der Partei steht seit kurzem Cheng Li-wun. Eine Politikerin, die so offensiv wie kaum jemand zuvor den Dialog mit China sucht – um Taiwan „zu schützen“, wie sie sagt. Am Dienstag reiste die 56-Jährige nach Peking, um dort noch in dieser Woche Präsident Xi Jinping zu treffen. Es ist das erste Treffen dieser Art seit zehn Jahren.

Groß, laut, feurig Cheng ist in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche Politikerin. Mit ihren 1,78 Metern Körpergröße überragt sie die meisten taiwanischen Männer. Auch sonst nimmt sie gerne Raum ein: Ihre Hosenanzüge sind meist bunt, ihr Lachen laut, ihre Reden feurig und provokant.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/I-HWA CHENG Cheng Li-wun hat einen leidenschaftlichen, lauten Redestil.

Seit Jahren behauptet Cheng, die regierende DPP provoziere mit ihren Unabhängigkeitsbestrebungen eine Invasion der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Dabei war Cheng einst selbst eine lautstarke Verfechterin der taiwanischen Unabhängigkeit. Als Studentin beteiligte sie sich an Protesten gegen die auslaufende KMT-Militärdiktatur. Von 1996 bis 2000 saß sie für die DPP im Parlament, verließ die Partei jedoch zwei Jahre später. Sie habe erkannt, dass die Unabhängigkeit „unrealistisch“ sei, so Cheng: „Auch innerhalb der DPP glaubt niemand daran. Sie nutzen das Ziel der Unabhängigkeit als politisches Werkzeug.“ Glückwünsche aus China Zunächst versuchte die Juristin erfolglos, alleine zu kandidieren, 2002 wechselte sie schließlich zur Kuomintang. Als der Parteichef Lien Chan drei Jahre später zur ersten Reise eines KMT-Vorsitzenden nach China aufbrach, war Cheng Teil seiner Delegation. Anschließend machte sie sich immer deutlicher für eine Annäherung an Peking stark. Vor allem im Fernsehen, wo sie zwischenzeitlich eine politische Talkshow moderierte. Mit ihrem Versprechen, den Dialog mit dem Festland und damit „Frieden und Stabilität in der Taiwan-Straße zu sichern“, gewann sie das Rennen um den KMT-Parteivorsitz im Oktober. Unmittelbar nach ihrem Wahlsieg erhielt sie eine Nachricht von Xi Jinping, der ihr gratulierte und sie nach Peking einlud.

Taiwans Regierung sieht die Reise der Oppositionschefin kritisch: „Parteikontakte können keine offiziellen Kommunikationskanäle ersetzen“, heißt es in einer Stellungnahme. Einige Kritiker aus den Reihen der DPP äußerten gar den Verdacht, Cheng handle im Auftrag Pekings. Laut den New York Times wird zumindest Chengs Social-Media-Auftritt massiv von chinesischen Profilen unterstützt. Cheng stellt Taiwans nationale Identität in Frage In ihrer Nähe zu China stellt Cheng sogar die taiwanische Identität infrage: „Was ist denn Taiwan? Es ist ein kulturelles und geografisches Konzept, aber kein rechtliches Konzept einer modernen Nation“, sagte sie kürzlich dem Economist. Das ist auf der Insel längst nicht mehr mehrheitsfähig, wo sich Umfragen zufolge zwei Drittel der Bevölkerung eben nicht als Chinesen sehen.