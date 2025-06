China und die USA machen Druck, doch Taiwan ist politisch gelähmt

Der Auftritt von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beim Shangri-La-Dialog, einer jährlichen Sicherheitskonferenz in Singapur, hallte im gesamten Indopazifik nach. „Die Bedrohung durch China ist real“, warnte der Republikaner und fügte in ungewohnter Deutlichkeit an: „Eine Invasion Taiwans könnte unmittelbar bevorstehen.“ Chinas Volksbefreiungsarmee werde „bis 2027 bereit sein, einzumarschieren“ und trainiere „jeden Tag für dieses Ziel“.