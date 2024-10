Taiwan "in Alarmbereitschaft": Chinesischer Flugzeugträger gesichtet

Der chinesische Flugzeugträger "Liaoning" sei "in die Gewässer in der Nähe des Bashi-Kanals eingedrungen und wird wahrscheinlich in den westlichen Pazifik weiterfahren", teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die Armee der selbstverwalteten Insel sei "in höchster Alarmbereitschaft" und "bereit, bei Bedarf zu reagieren".