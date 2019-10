Syrischer Sender: Assad schickt Truppen an türkische Grenze

Laut einem kurdischen Offiziellen und der syrischen Nachrichtenagentur "SANA" sollen Soldaten des Assad-Regimes in den nächsten 48 Stunden in die kurdische Stadt Kobane an der türkisch-syrischen Grenze und in die Stadt Manbidsch einmarschieren. Ein Abkommen mit Russland habe das möglich gemacht.

Sollte dies tatsächlich geschehen, müsste es sich das türkische Militär schon zweimal überlegen, die geschichtsträchtige Stadt Kobane anzugreifen. Eine direkte Konfrontation mit assadtreuen Kräften würde die Offensive sofort in eine ganz andere Dimension im verworrenen syrischen Bürgerkrieg katapultieren.