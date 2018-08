Syriens First Lady hat Brustkrebs: Von der "Rose" zur "Hexe"

E-Mail-Zitat: "Ich bin der wirkliche Diktator"

Das Image einer aufgeklärten Frau mit westlichen Idealen begann im Jahr 2011 zu bröckeln, als ihr Ehemann gewaltsam gegen Proteste in Folge des „Arabischen Frühlings“ vorging. 2012 veröffentlichte die britische Zeitung The Guardian E-Mails, die den Assads zugeschrieben werden. Sie zeichnen das Bild der launenhaften Ehefrau eines Herrschers, die Zehntausende Euro für Schmuck, Designermöbel und venezianische Glasvasen ausgibt. "Ich bin der wirkliche Diktator, er hat keine Wahl", heißt es in einem Asma zugeordneten Mail über ihren Mann.

Bereits im Februar hatte sie Bashar ihrer Unterstützung versichert. "Der Präsident ist der Präsident von ganz Syrien, nicht nur eines Teils, und die First Lady unterstützt ihn bei dieser Aufgabe", sagte sie.

Imagepflege durch Werbeagenturen

Ein Bericht der New York Times im Jahr 2012 machte publik, dass die Assads Werbeagenturen in den USA und in Europa beschäftigt hatten, um positiv in westlichen Medien dargestellt zu werden. Neben dem Porträt in der Vogue, kurz vor dem Beginn des Regimes mit der blutigen Niederschlagung der Protestbewegung seiner Bürger, erschienen Artikel über Asma al-Assad in der Paris Match, der französischen Elle und der Huffington Post. Die Vogue zog ihren Online-Artikel kurz darauf zurück. Chefredakteurin Anna Wintour verurteilte in einer Erklärung das grausame Vorgehen der Assad-Regierung gegen die eigene Bevölkerung.