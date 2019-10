Syrien: Türkei treibt die NATO vor sich her

„Wir beginnen doch keinen Krieg gegen einen NATO-Alliierten!“ Donald Trumps neuer Verteidigungsminister Mark Esper stellt gleich klar, wer die alleinige Verantwortung für die türkische Invasion in Nordsyrien trägt: Die Türkei – und mitnichten die USA, die ihre Soldaten aus dem kurdisch bewohnten Grenzgebiet zur Türkei vor zwei Wochen abgezogen hatten.

Und so ließ Esper am Donnerstag bei einem öffentlichen Vortrag in Brüssel die militärische Supermacht USA seltsam schwach aussehen, als er sagte: „Es war klar, dass die Türkei nach Syrien rein gehen würde. Also haben wir unsere 50 Soldaten abgezogen. Wir können nicht mit unseren 50 Männern 15.000 türkische Soldaten stoppen.“