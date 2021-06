Syrien-Konflikt droht USA und Russland zu spalten

Wenig überraschend wies die Regierung in Damaskus alle Vorwürfe als "Lügen" zurück. Den US-Angaben lägen "erfundene Informationen" zugrunde. Zuvor hatte bereits die russische Regierung die US-Vorwürfe angezweifelt. Die Berichte seien "an derselben Stelle fabriziert" worden wie die "Lüge" über Massenvernichtungswaffen des irakischen Ex-Diktators Saddam Hussein, schrieb Alexej Puschkow, Chef des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma in Moskau, am Freitag bei Twitter. US-Präsident Barack " Obama schlägt denselben Weg ein wie (sein Vorgänger) George Bush", schrieb Puschkow.

Auch der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Jurij Uschakow, zweifelt die Vorwürfe an. "Was von den Amerikanern präsentiert wurde, erscheint uns nicht überzeugend", sagte er. Zugleich verurteilte er geplante Waffenlieferungen der USA an die syrischen Rebellen. Dies werde "die Vorbereitung der internationalen Konferenz nicht leichter machen", sagte Uschakow mit Blick auf von den USA und Russland gemeinsam angestrebte Friedensgespräche.

Diese Worte kommen nicht unerwartet - die UNO-Vetomacht Russland ist bekanntlich ein Partner Assads und beliefert diesen auch mit Waffen; die USA streben hingegen Assads Sturz an.