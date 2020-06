Russische Kampfflugzeuge für Syrien

Letztlich hatte auch die oppositionelle Nationale Syrische Koalition ihre Teilnahme an dem Treffen abgesagt. Das, mit Hinweis auf ein anderes ausländisches Engagement in Syrien. Man werde nicht an dem Treffen teilnehmen, solange die libanesische Hisbollah und der Iran bewaffnete Kräfte in Syrien hätten. Dieser Beschluss sowie die Aufnahme von 43 neuen Mitgliedern in die Koalition waren mehr oder weniger das gesamte Resultat achttägiger Beratungen, die ursprünglich drei Tage dauern sollten. Die Koalition hat weiter keinen Präsidenten, ebenso wenig konnte man sich auf ein Übergangskabinett einigen. Dominiert war die Tagung in Istanbul von Grabenkämpfen, wobei die beiden Hauptfinanciers Katar und Saudi-Arabien danach trachteten, ihren Einfluss geltend zu machen.

Der Mangel an Einigkeit in den politischen Gremien der Opposition besteht ebenso in ihrem bewaffneten Arm – was sich gerade jetzt besonders auswirkt. Assads Armee rückt vor. Besonders in der von Assads Truppen umstellten strategisch wichtigen Kleinstadt Al-Qusair toben schwere Kämpfe. Die Stadt wird mit schweren Waffen beschossen. Und aus der Luft bombardiert.