Bürgerkrieg in Syrien ohne Sieger

Das verhindern könnte vielleicht eine Flugverbotszone über Syrien – die jetzt erstmals von den USA, allerdings sehr vage, ins Spiel gebracht wird. US-Präsident Barack Obama halte sich alle Optionen offen, „selbstverständlich auch die Möglichkeit einer Flugverbotszone“, sagte am Mittwoch der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney.

An den verschiedensten Kriegsschauplätzen in Syrien sind die Rebellen jedenfalls in der Defensive. Von Damaskus über Homs und die strategisch wichtigen Gebiete um die Stadt bis Aleppo im Norden. Der Nahost-Experte Michael Lüders sprach im Interview mit dem ZDF gar davon, dass sich derzeit bei der Schlacht um die strategisch wichtige Stadt Al-Qusayr zwischen Homs und der Grenze zum Libanon der Ausgang des syrischen Bürgerkriegs entscheide. Und die Armee sei dabei, zu gewinnen.

In brutalen Zahlen heißt das: Die Zahl an Todesopfern aufseiten der Rebellen stieg in jüngster Vergangenheit sprunghaft, wie ein Sprecher der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) gegenüber dem KURIER sagt. Das, seit die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah offen und in großer Mannzahl an der Seite der regimetreuen Kräfte in Syrien mitmischt. Und der SOHR-Vertreter spricht auch von offenen Konflikten zwischen unterschiedlichen Rebellenfraktionen.

Konflikte, die immer wieder blutig eskalieren und für die Aufständischen zu einem massiven Problem werden. Vor allem zwischen der El-Kaida-nahen Al-Nusra-Front und kurdischen Gruppen in Aleppo soll es in jüngster Vergangenheit zu schweren Auseinandersetzungen gekommen sein.