Syrien: Regierungsgegner melden Luftangriffe auf Idlib

Unmittelbar vor Beginn einer Syrien-Konferenz in Teheran sind nach Angaben einer oppositionellen Gruppierung die Luftangriffe auf die Rebellen-Provinz Idlib fortgesetzt worden. Im Süden der Region im Nordwesten Syriens seien mehrere Angriffe erfolgt, nachdem es in der Nacht ruhig geblieben sei, teilte die Syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte am Freitag mit.

Auch in den Tagen zuvor kam es nach Angaben von Regierungsgegnern in der Provinz zu Luftangriffen.

In Teheran trafen unterdessen die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, ein. Zusammen mit ihrem iranischen Kollegen Hassan Rouhani wollen sie über das weitere Vorgehen in Idlib beraten. Er hoffe, dass man sich auf eine gemeinsame Linie einigen könne, wurde der iranische Parlamentspräsident Ali Larijani von der russischen Nachrichtenagentur RIA zitiert.