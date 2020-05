Assad soll auf Kriegsschiff residieren

Syriens Machthaber Bashar el-Assad und dessen Familie sollen sich die meiste Zeit gar nicht mehr in der Hauptstadt Damaskus aufhalten, sondern auf einem Kriegsschiff im Mittelmeer residieren. Dies berichtet die saudische Zeitung Al Watan unter Berufung auf einen Bericht des saudischen Geheimdienstes.

Dabei soll Assad von russischen Sicherheitskräften bewacht werden, weil er, so heißt es in dem Bericht, den eigenen syrischen Bewachern nicht mehr traue. Gerüchteweise soll er auch russisches Asyl erhalten haben, was Moskau allerdings dementierte.

Insgesamt 16 russische Schiffe, darunter mehrere Kriegsschiffe, kreuzen vor der syrischen Küste. Mehrere Tausend Marinesoldaten befinden sich darauf und werden, wie Assad es in der Vorwoche formulierte, „den Westen davon abhalten, Bodentruppen nach Syrien zu schicken“.

Seit Monaten ist der bedrängte syrische Machthaber kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Wenn er wie zuletzt vor einer Woche eine Ansprache hält, lässt er sich mit einem Hubschrauber vom Schiff abholen und an geheime Orte nahe Damaskus fliegen. Von dort wird er im gepanzerten Wagen abgeholt und unter schwerer Bewachung an seinen Zielort geführt.

Das syrische Verteidigungsministerium hat unterdessen damit begonnen, zusätzlich Wehrpflichtige einzuziehen, die auf Seiten des Regimes kämpfen sollen. Bis zum Donnerstag soll ihre Zahl auf 20.000 steigen.