Nach Luftschlag in Syrien: Hoffen auf Neustart der Diplomatie

Nach den begrenzten Luftschlägen des Westens gegen mutmaßliche Chemiewaffen-Einrichtungen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad könnte sich ein Fenster für die Diplomatie öffnen – zumindest drängen viele Staaten darauf. Und dabei könnte Wien eine Vermittlerrolle zukommen.

"Wir bieten uns an. Wir würden das gerne machen", sagte Österreichs Chefdiplomatin Karin Kneissl vor dem EU-Außenministerrat am Montag in Luxemburg. Man wolle als "ehrlicher Makler" aktiv werden, fügte die Nahost-Expertin an. Sie zog zudem eine Parallele zum Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). So wie jetzt in Syrien sei auch damals die Erschöpfung auf allen Seiten so groß gewesen, dass man sich doch wieder an den Verhandlungstisch gesetzt habe.

Momentan gibt es zwei Formate, um zu einer Lösung zu kommen – beide zeitigten bisher allerdings keine Durchbrüche:

Astana-Prozess

Benannt nach dem ersten Treffen in der kasachischen Hauptstadt versuchen drei Hauptakteure in dem Konflikt eine Eindämmung desselben: Russland, der Iran (beide auf der Seite Assads) und die Türkei (gegen Assad und die Kurden). Erst vor zwei Vorwoche trafen sich die Präsidenten, Wladimir Putin, Hassan Rohani und Recep Tayyip Erdoğan, in Ankara.

UN-Vermittlung

Sonderemissär Staffan de Mistura kurbelt zwar unermüdlich, bisher verliefen diese Gespräche aber im Sand. Wechselweise kamen die UN-Städte Genf und Wien als Begegnungsorte zum Zug. Hier möchte Kneissl anknüpfen.

Und vielleicht gleich aufbauend auf einen neuen Vorstoß ihres französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian. Diesen präsentierte er am Montag in Luxemburg. Demnach soll es unter anderem zu einer landesweiten Waffenruhe in Syrien kommen, zudem sollen humanitäre Helfer sichere Zugänge zu den Hotspots erhalten.