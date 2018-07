Syrien: Heftigste Kämpfe in Deraa seit Beginn von Offensive

Syrische und russische Streitkräfte haben nach Angaben von Aktivisten die heftigsten Angriffe auf die Provinz Deraa seit Beginn ihrer Offensive vor zwei Wochen geflogen.

"Hunderte" Raketen und Fassbomben seien am frühen Donnerstagmorgen im Süden Syriens niedergegangen, teilte in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, die sich auf ein Netzwerk von Aktivisten an Ort und Stelle stützt.