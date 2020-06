Syrien: Grundsätzliche Einigung beim Gipfel

Doch die Zeit drängte und die Erwartungen waren zu hoch. Also einigten sich die Außenminister und UNO-Diplomaten gestern hinter verschlossenen Türen doch noch auf einen Friedensplan. Sie haben sich darauf verständigt, dass ein Übergangskabinett – auf Wunsch des russischen Außenministers Sergej Lawrow – auch Mitglieder des aktuellen Regimes, ja möglicherweise sogar Bashar al-Assad miteinbezieht. Damit konnte der Westen das aus seiner Sicht wichtigste Element des Annan-Plans nicht durchsetzen. Vor allem für die syrische Opposition ist eine Beteiligung Assads vollkommen ausgeschlossen.

Russland hatte auf die Formulierung in der Abschlusserklärung gedrängt, dass nur das syrische Volk selbst über die Zusammensetzung des Kabinetts entscheiden dürfe. Ob Assad in einer Übergangsregierung dabei ist oder nicht, sollen also die Menschen in Syrien bestimmen. Kofi Annan sagte gestern in einem ersten Statement dazu, er denke nicht, dass die Syrer Personen "mit Blut an den Händen" beteiligen wollen.

Die Einigung auf die Grundzüge eines Friedensplans ist daher noch kein diplomatischer Durchbruch, aber eine Grundlage für weitere Verhandlungen. Annan sei zuversichtlich, dass jetzt eine politische Lösung gefunden werden kann, wenn sich die Weltmächte weiter annäherten, sagte er gestern.

Während die Diplomaten in Genf verhandelten, starben in Syrien erneut Dutzende Menschen. Bei der vierten Bombenexplosion der Woche in der Hauptstadt Damaskus gab es laut Aktivisten 125 Todesopfer.