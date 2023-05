Syrien darf nach 12 Jahren Krieg in Arabische Liga zurückkehren

Die Außenminister der arabischen Länder haben eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga beschlossen. Das sagte Gamal Rushdi, Sprecher des Generalsekretärs der Organisation am Sonntag in Kairo während eines außerordentlichen Treffens auf Ministerebene. Damit endet die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad, deren Mitgliedschaft in der Liga wegen ihres gewaltsamen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung 2011 suspendiert wurde.

In der Entscheidung vom Sonntag hieß es, Jordanien, Saudi-Arabien, der Irak, der Libanon, Ägypten und der Generalsekretär der Arabischen Liga würden eine ministerielle Kontaktgruppe bilden, um mit der syrischen Regierung Verbindung aufzunehmen und schrittweise Lösungen für die Krise zu suchen.

Liga verlangt Lösungen von al-Assad

Die Liga fordert eine Lösung der Probleme infolge des Bürgerkrieges - wie der Flucht von Menschen aus Syrien in dessen Nachbarländer und des Drogenschmuggels in der Region. Das Ende der Suspendierung von Syriens Mitgliedschaft ist ein wichtiger Schritt hin zur Normalisierung der Beziehungen zu dem Land und seinem Präsidenten Assad.

