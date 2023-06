Sunak will bei Konferenz um Investitionen für die Ukraine werben

Mehr als 1000 Regierungsvertreter nehmen teil

An dem Treffen nehmen mehr als tausend Regierungsvertreter aus 61 Ländern sowie Wirtschafts- und Unternehmensvertreter teil. Deutschland wird von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) vertreten. Die erste Konferenz dieser Art fand im Juli vergangenen Jahres in Lugano in der Schweiz statt. Der zweite zweitägige Konferenz, die von Großbritannien und der Ukraine gemeinsam ausgerichtet wird, zielt nun vor allem auf den Privatsektor ab.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wird per Video zugeschaltet, sowohl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch US-Außenminister Antony Blinken sprechen voraussichtlich bei der Auftaktsitzung. Sunak will um zusätzliche Investitionen für das Land werben, das sich vor der russischen Invasion zu einem wichtigen Akteur in der globalen IT-Branche entwickelt hatte.