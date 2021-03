Suezkanal: „Ever Given“ könnte in zwei Teile zerbrechen

„Das Schiff ist in einer sehr prekären Position: Es hängt an beiden Enden (an den Rändern des Kanals)“, sagt Sal Mercogliano, Maritim-Experte, der an der Campell University in North Carolina lehrt. Das Problem: Der Gezeitenwechsel von Ebbe und Flut könnte Auswirkungen auf den Rumpf haben und zu Rissen führen, aus denen Treibstoff austreten könnte. Schlimmer noch: Ohne die genauen Bodenverhältnisse zu kennen, könnten die gerade laufenden Versuche, die „Ever Given“ wieder flott zu bekommen, indem Sand abgepumpt wird, in eine Katastrophe münden. Das Schiff könnte auf die eine oder andere Seiten kippen oder gar in zwei Teile zerbrechen.