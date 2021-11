Südtirol im Lockdown: Hoteliers bangen um Wintersaison

"Und was die Risikogemeinden betrifft, gilt weiterhin, dass Individualsport im Freien erlaubt ist – und auch das Benutzen der Aufstiegsanlagen." Selbstverständlich müsse man in den Kabinen Mund- und Nasenschutz tragen, es gelten reduzierte Kapazitäten und der Grüne Pass. "Und sollte es sich als notwendig erweisen, könnte man auch zur 2-G-Regel übersteigen", fügt Kompatscher hinzu.

Angst um die Weihnachtsmärkte

Wirklich in die Gänge kommt die Ski-Saison sowieso erst zu Weihnachten. Doch was ist mit den Südtiroler Weihnachtsmärkten, die sogar Besucher aus Neapel anziehen? Der 8. Dezember ist ein katholischer Feiertag und wird oft für ein verlängertes Wochenende genutzt. Die getroffenen Maßnahmen würden laut aktuellem Stand am 8. Dezember jedenfalls rechtzeitig aufgehoben.

"Naja, Weihnachtsmärkte sind im Prinzip Einkaufen im Freien", hebt Kompatscher hervor. „In Italien gilt ja die Vorschrift, dass selbst in orange eingestuften Gebieten die Geschäfte offen bleiben, also das Einkaufen in geschlossenen Räumen möglich ist. Es wäre also absurd, dies im Freien zu verbieten." Allerdings würden auch hier strengere Sicherheitsauflagen gelten: Green Pass für den Zutritt, Maskenpflicht, und reduzierte Teilnehmerzahl.