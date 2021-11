Nächtliche Ausgangssperren: Südtirol verschärft Maßnahmen

Diese Gemeinden weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 800, eine Durchimpfungsrate von unter 70 Prozent sowie mehr als fünf positive Fälle pro Gemeinde auf.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) kündigte am Dienstag an, dass die Situation nun "jeden Freitag neu bewertet" werde. Gesundheitslandesrat Thomas Widmann (SVP) berichtete, dass die Sieben-Tages-Inzidenz in Südtirol bei 430 liege, in einigen Gemeinden sei dieser Wert jedoch "um ein Vielfaches" höher bei einer geringeren Impfquote.