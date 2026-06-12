Yoon: 30 Jahre zusätzlich wegen Nordkorea-Drohnenflügen
Zusammenfassung
- Ex-Präsident Yoon Suk Yeol wurde wegen Machtmissbrauchs und Feindbegünstigung zu weiteren 30 Jahren Haft verurteilt.
- Die Verurteilung steht im Zusammenhang mit Drohnenflügen über Nordkorea als Vorwand für die gescheiterte Ausrufung des Kriegsrechts.
- Yoon war bereits zu lebenslanger Haft verurteilt, wurde seines Amtes enthoben und durch Lee Jae Myung ersetzt.
Ein Gericht in Südkorea hat den bereits mit einer lebenslangen Haftstrafe belegten früheren Präsidenten Yoon Suk Yeol am Freitag im Zusammenhang mit militärischen Drohnenflügen über Nordkorea zu weiteren 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Bezirksgericht in Seoul habe ihn des Machtmissbrauchs und der Feindbegünstigung schuldig gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.
Vorwurf: Feindbegünstigung
Yoon sei von Beginn an an den Drohnenflügen über Pjöngjang im Oktober 2024 beteiligt gewesen, um einen Vorwand für die gescheiterte Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 zu schaffen. Der Ex-Präsident wies die Vorwürfe zurück. Seine Anwälte erklärten, er habe die Operation weder angeordnet noch gebilligt. Die Flüge hätten zudem nichts mit dem Kriegsrecht zu tun gehabt, sondern seien eine Reaktion auf nordkoreanische Ballons voller Müll gewesen, die monatelang über die Grenze geschickt worden seien.
Die Staatsanwaltschaft hatte im April eine 30-jährige Haftstrafe für Yoon gefordert. Gegen den inhaftierten konservativen Politiker, der einst oberster Staatsanwalt des Landes war, war im Februar bereits eine lebenslange Haftstrafe verhängt worden. Ein Gericht hatte ihn wegen Aufruhrs verurteilt, weil er versucht hatte, das Kriegsrecht auszurufen.
Sein Vorgehen hatte die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens in eine schwere politische Krise gestürzt. Yoon war im vergangenen Jahr des Amtes enthoben worden, nachdem das Verfassungsgericht seine Amtsenthebung bestätigt hatte. Aus der dadurch ausgelösten vorgezogenen Neuwahl ging der liberale Politiker Lee Jae Myung als Sieger hervor. Yoon kann gegen das Urteil vom Freitag Berufung einlegen.
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