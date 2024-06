Nordkorea schickt wieder Müll-Ballons nach Südkorea

Die Propagandaaktivitäten der südkoreanischen Aktivisten gelten in Südkorea als umstritten. Pjöngjang reagiert auf Propaganda von außen in der Regel empfindlich und wirft der Regierung in Seoul vor, solche Ballonaktionen privater Gruppen zu unterstützen. Seit Ende Mai schickte Nordkorea mehr als 1.000 mit Abfallprodukten und teils mit Gülle gefüllte Ballons nach Südkorea.

Südkorea reagiert mit Propaganda-Beschallung

Als Reaktion setzt Südkorea auf psychologische Kriegsführung und hat die Propaganda-Beschallung des abgeschotteten Nachbarlandes wieder aufgenommen. Das Militär begann am Sonntag wieder Lautsprecheranlagen an der Grenze aufzustellen und Durchsagen in Richtung Nordkorea zui spielen, teilte das Präsidialamt in Seoul nach einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit.