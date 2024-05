Nordkorea schickt Ballons mit Säcken voller Kot nach Südkorea

Am späten Dienstagabend entdeckten südkoreanische Soldaten die Gefahr aus der Luft. Rund 150 weiße Ballons schwebten von Nordkorea aus über die Grenze, wurden teilweise sogar bis weit in den Süden getrieben. Anfangs ging das südkoreanische Militär von Sprengladungen oder anderem gefährlichem Material aus, doch nachdem man den ersten Ballon herunter geschossen hatte, stellte sich heraus: Die Flugobjekte transportierten lediglich Plasticksäcke voller "Dreck und Müll".

Das nordkoreanische Militär gab inzwischen zu, hinter der braunen Gefahr zu stecken. Die Ballons seien eine Vergeltungsmaßnahme für anti-nordkoreanische Flugblätter, die zuvor in die entgegengesetzte Richtung geflogen waren. Das geht aus einer Rede des nordkoreanischen Vize-Verteidigungsministers Kim Kang-il hervor, die sich am Mittwoch online in Südkorea verbreitete.

Seit Jahren schicken südkoreanische Aktivisten, vor allem aber nordkoreanische Flüchtlinge vom Süden aus Ballons mit Flugblättern nach Nordkorea, um das Regime zu kritisieren und Nordkoreaner zum Aufstand gegen die Kim-Dynastie zu ermutigen. Während der Covid-Pandemie gab es Aktionen, bei denen große Mengen an USB-Sticks und CDs mit K-Pop-Musikvideos und Reden von US-Abgeordneten, die die Menschenrechtssituation in Nordkorea kritisieren, verschickt wurden.

Unter dem südkoreanischen Ex-Präsidenten Moon Jae-in hatten sich die Beziehungen zum Regime im Norden merklich entspannt. Damit das so bleiben sollte, verbot er zwei Organisationen von nordkoreanischen Überläufern, Propaganda-Ballons in den Norden zu schicken - und kriminalisierte solche Kampagnen in einem Gesetz, das Anfang 2021 in Kraft trat. Vor einem Jahr hob das südkoreanische Verfassungsgericht das umstrittene Gesetz auf.