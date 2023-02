Südafrika: Täglich stundenlang ohne Strom

"Was immer du tust, du musst damit rechnen, dass jederzeit der Strom ausgehen kann", sagt Leroy Kgopa. So wie gerade eben. Dann wird es kurz dunkel im Café, abrupt stoppt die Kaffeemühle, der Wasserkocher hört auf zu blubbern. Kgopa hat mittlerweile vorgesorgt: Es dauert nicht lange, dann springt der Generator an, der Strom kommt zurück. Langfristig jedoch, sagt der 32-Jährige zum KURIER, machen ihm die Stromausfälle das Geschäft kaputt.

Während der globale Norden in der heiz- und stromintensiven Winterzeit Glück hatte und von einem großflächigen Blackout verschont blieb, gehört so etwas in Südafrika mittlerweile zum Alltag. Seit 2008 schaltet die Regierung in bestimmten Gebieten für mehrere Stunden den Strom ab, um unkontrollierte Blackouts zu verhindern. „Load shedding“ heißt das, was mit Lastenverteilung übersetzt werden kann – mittlerweile ein verhasstes Unwort in vielen Teilen des Landes.

Schwerste Stromkrise in der Geschichte des Landes

So häufig und lange wie in den letzten Monaten waren die Blackouts selten, Medien sprechen bereits von der schwersten Stromkrise in der Geschichte des Landes. Teilweise wird für bis zu acht Stunden am Tag der Strom abgestellt. In Johannesburg, mit seinen fünf Millionen Einwohnern, beschränkt sich das normale Leben somit auf wenige Stunden pro Tag. Seit Jahresbeginn gab es nur zwei bis drei Tage ohne Stromausfall.

„Der ganze Alltag dreht sich darum, die Zeitfenster, in denen der Strom läuft, so effektiv wie möglich zu nutzen, seinen Laptop und sein Handy aufzuladen oder Geld abzuheben. Sonst steht man im Blackout ohne Geld und Saft da. Und wer weiß, wie lange es dauert“, sagt Lee Mokobe. Der 27-jährige Heilpraktiker spricht aus Erfahrung.

Mit den Blackouts zu leben, ist nicht nur unbequem, sondern auch gefährlich: Mitten im Verkehr fallen die Ampeln aus, das Warmwasser bleibt kalt, Supermarkt-Kassen funktionieren nicht mehr. Auch die Kriminalität sei gestiegen, sagt Kaffeehausbesitzer Kgopa: „Der Alarm fällt aus, Geschäfte werden plötzlich dunkel. Das reizt natürlich Diebe und Einbrecher.“