Sturm der Bittsteller auf Frankreichs Steuerämter

Solche Szenen spielen sich fast überall in Frankreich ab. Den französischen Arbeitnehmern wird die Steuer nicht wie etwa in Österreich vom Gehalt, über ihren Arbeitgeber, abgezogen. Die Gehaltsempfänger müssen eine eigene Steuererklärung (wie Freiberufler) zu Jahresbeginn ausfüllen, und dann selber den anfallenden Steuerbetrag einzahlen – entweder auf 12 Monate verteilt oder in drei Teilen. Ab September wird der Steuerbetrag an etwaige neue Gesetze und die diesjährige Einkommenserklärung des Steuerzahlers angepasst – und damit oft erhöht. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, und etliche Franzosen, die bereits mit Einkommensverlusten oder Arbeitslosigkeits-Perioden klar kommen mussten, erleben diesmal eine besonders böse Überraschung: eine Steuererhöhung, die sie nicht mehr bewältigen können. Das Massenblatt „Le Parisien“ titelte: „Die Franzosen schlucken eine steuerliche Überdosis“.

Wer eine Verschlechterung seiner Situation nachweisen kann, hat Aussicht auf eine zeitliche Staffelung. In ausgesprochenen Härtefällen (Krankheit, Tod eines Familienmitglieds, Entlassung) kann die Behörde die Steuer sogar erlassen. Für die Antragsteller ist das aber ein ungewisser und oft demütigender Spießrutenlauf und für die zuständigen Steuerbeamten eine Gewissensqual: „Leute weinen und schreien. Immer mehr nehmen einen Kredit auf, um Steuern zu zahlen“, erzählt ein Steuerbeamter.

Einige Erhöhungen sind Spätfolgen der Ausgabenpolitik des vormaligen bürgerlichen Staatschefs Nicolas Sarkozy. Aber der seit Mai 2012 amtierende sozialistische Präsident Francois Hollande legte einiges an Abgaben noch dazu, etwa als er die Steuerfreistellung für Überstunden wieder abschaffte. Diese Mehrbelastungen für mittlere Einkommensschichten stellen den Steuerabbau für sozial schwächere Kategorien, die Hollande gleichzeitig veranlasste, in den Schatten.