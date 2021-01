Sturm aufs Kapitol: FBI bittet um Hilfe bei Identifizierung

Weißer Kapuzen-Pulli, blaues Trump-T-Shirt, rote Kappe, schwarzer Bart – der junge Mann, der am Mittwoch auf den Wandelgängen des Kapitols in Washington etwas perplex in die Kamera schaut, gehört nach Einschätzung von Fahndern zu den ersten Kandidaten für eine Identifizierung.

Bei Hunderten anderen Eindringlingen setzt die Bundespolizei auf Mithilfe der Öffentlichkeit. „Wenn Sie Zeuge ungesetzlicher, gewalttätiger Aktionen wurden, bitten wir Sie dringend, jede Information, Foto oder Videos, die aussagekräftig sein könnten, an fbi.gov/USCapitol zu senden“, hieß es gestern in einem offiziellen Aufruf.

Der Hintergrund mutet seltsam an: Wer genau die Täter waren, die am Nachmittag den Kongress stürmten und die dort versammelten Parlamentarier in Angst und Schrecken versetzten, woher sie kamen, ob sie über soziale Medien vernetzt waren, wer sie möglicherweise gesteuert hat, ist bis zur Stunde nach Angaben der Behörden weitgehend unbekannt.