Studie zur EU-Wahl: Europas Rechtspopulisten trennt mehr als sie eint

Wie lange hält Zusammenarbeit?

Zwar sei die Wahrscheinlichkeit einer Zusammenarbeit eines großen Teils der rechtspopulistischen Parteien nach der Europawahl "hoch", so Falkner. Angesichts der Differenzen "wäre es überraschend, wenn diese Koalition längerfristig stabil wäre". Plattner sieht in den inhaltlichen Differenzen auch eine Gelegenheit für andere Fraktionen, die Rechtspopulisten "auseinanderzudividieren" und einzelne Parteien aus der Allianz herauszulösen.

In der Frage des gemeinsamen Binnenmarktes gebe es sogar diametral entgegengesetzte Positionen. So seien etwa Rechtspopulisten in Polen oder den baltischen Staaten für eine Stärkung des Binnenmarktes und ein weiteres Niederreißen wirtschaftlicher Grenzen, während sich die französische Front National (heute Rassemblement National), die ungarische Jobbik oder der belgische Vlaams Belang für eine Renationalisierung aussprechen. "Da geht es in zwei völlig unterschiedliche Richtungen", kommentierte Falkner unter Verweis darauf, dass dieser Politikbereich den "Kern der europäischen Integration" ausmache.