Stronachs Rinder-Ranch: Bürger bangen um Trinkwasser

Stronach zeigt sich in einem offenen Brief überrascht: „Mit den Bedenken der Bevölkerung habe ich nicht gerechnet.“ Er ruderte zurück: Auf der offiziellen Homepage seiner Adena Springs Ranch ist nun nur noch von knapp 19 Millionen Litern Wasser, das man aus dem Grundwasser pumpen will, die Rede.

Die Proteste hören jedoch nicht auf. Dabei klingt das Konzept einer Rinderfarm bestechend: 30.000 Tiere sollen in Florida mit frisch wachsendem Gras gefüttert, ihr Leben bis zur Schlachtbank auf der Weide verbringen. Ein überdimensionaler Biobauernhof. Doch in Florida regnet es zu wenig, um Rinder ganzjährig weiden lassen zu können. Deswegen setzt Stronach auf Bewässerung. Das ist das Problem.

Die nahen Flüsse sind ohnehin schon schwer belastet. Der durchschnittliche Durchfluss hat sich in den vergangenen 50 Jahren um ein Drittel reduziert ( Silver River) beziehungsweise halbiert ( Ocklawaha River).