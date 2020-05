Frankys steuerfreies Schlachthaus

Das will Frank Stronach ändern. Er plant westlich von Orlando die Errichtung einer mehrere Tausend Hektar großen Farm mit 30.000 Rindern. Am Areal der „Adena Springs Ranch“ soll auch ein modernes Schlachthaus entstehen; mit 6000 m2 so groß wie ein Fußballfeld.

Für die politischen Beobachter im Süden der USA ist eines offensichtlich: Profiteur der überraschend abgeschafften Stromsteuer für Schlachthäuser ist Frank Stronach, der auf seiner Ranch sein Fußballfeld-großes „Slaugtherhouse“ errichten will. „Das Gesetz wurde für das Schlachthaus des kanadischen Milliardärs zurechtgeschnitzt“, behauptet The Miami Herald. Steuererlässe sind seit der General-Motors-Krise in den USA nicht unbedingt abwegig. Immer wieder wird unter dem Druck der Wirtschaftskrise mit Abgaben-Erleichterungen für Unternehmen versucht, Arbeitsplätze zu sichern. Stronachs

Schlachthaus soll ungefähr 100 Arbeitsplätze in die von etwa 12 Prozent Arbeitslosigkeit betroffene Region bringen.

Mittlerweile hat Gouverneur Rick Scott (Republikaner) das Steuer-Gesetz unterfertigt. Da nicht davon auszugehen ist, dass die politisch Verantwortlichen aus vorauseilendem Gehorsam gehandelt haben, wollte der KURIER von Frank Stronach wissen, ob er interveniert habe, um sich die Mehrwertsteuer zu sparen. Und wie viel die Ersparnis ausmachen wird. Schließlich gilt Kühlung, wie sie im Schlachthaus benötigt wird, als Stromfresser.

Der Austrokanadier war für den KURIER nicht zu erreichen. Stronachs Pressesprecher: „ Frank Stronach ist geschäftlich auf Reisen, und findet deswegen vor Weihnachten nur bedingt Zeit, Interviews zu beantworten.“