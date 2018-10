Strolz nach Politik-Abschied: "Jetzt will ich tanzen"

Fünf Jahre lang, sagt Matthias Strolz, habe er seinen „inneren Schalk“ eingesperrt. Wirklich? „Na gut, manchmal hat er schon rausschauen dürfen.“ Aber jetzt, nach seinem Rückzug aus der Politik: „Jetzt will ich tanzen."

Strolz ist da auch missionarisch, wie er sagt: „Jeder kann tanzen“ – und jeder soll tanzen. Zum Beispiel zu seiner Musik. Der ehemalige Neos-Chef und Parteigründer hat am Samstag mit Kurt Razelli im Wiener Kult-Club „Flex“ dessen neues Album „Lost in Space“ präsentiert. Wobei sich Strolz schon die fast philosophische Frage gestellt hat: „Darf ein Politiker tanzen?“ Er tut es nach eigenen Angaben „nicht besonders gut, aber mit Passion“. Wie es dazu kam?

Medienkünstler Razelli („Ich hab ihn ohne Schwarzenegger-Maske erst gar nicht erkannt“, sagt Strolz) hat immer wieder Ausschnitte aus Parlamentsreden des pinken Parteichefs verwendet und mit Beats unterlegt. Die Videos werden tausendfach auf YouTube geklickt und in sozialen Netzwerken geteilt.

Für Strolz ist das die Chance, „mit meinen politischen Kernbotschaften in die Breite zu gehen, auch das jüngere Publikum zu erreichen“.

„Frau Gesundheitsministerin, was is’ mit Ihnen?!“, war so ein Ausspruch – getätigt bei der Debatte zum neuen Rauchergesetz im Februar – den der Medienkünstler in seiner groovigen Nummer „Rauchen“ verarbeitet hat. Als Strolz die rot-schwarze Regierung rügte: „Das ist nicht ok“, wurde daraus ein YouTube-Hit mit rund 120.000 Aufrufen. Aus der Rücktrittserklärung machte Razelli die nachdenkliche Ballade „Pilot meines Lebens“. Und sein Plädoyer für den Klimaschutz wurde zum albumtitelgebenden „Lost in Space“.