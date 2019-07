Stripclub streicht Spendengala auf Golfplatz von Trump

Ein Stripclub in Florida wollte Gutes tun und organisierte deshalb eine Spendengala auf einem Golfplatz von US-Präsident Donald Trump. Diese findet nun doch nicht statt. "Mit Blick auf die Stimmung rund um unserer Golfturnier hat Shadow Cabaret entschieden, die Veranstaltung abzusagen", teilte der Stripclub am Mittwoch via Facebook mit.