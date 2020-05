Streitbarer Oberbürgermeister: Boris bringt die Grünen auf die Palme

Boris Palmer hat es wieder getan. „Ich gehe da hin, wo es weh tut“, wird der grüne Oberbürgermeister von Tübingen in Baden-Württemberg gerne zitiert. Da wo es weh tut, das ist für Palmer oft Facebook.

Hier lässt er frei raus, was ihm so einfällt. In den vergangenen Jahren ging es dabei vor allem um Flüchtlingspolitik und Integration. Und weil der 47-Jährige nicht nur in sozialen Kanälen scharf formuliert, ist er oft Gast in Talkshows und Interviewpartner. Zum Leidwesen seiner Partei.

Zuletzt äußerte er sich im Sat.1-Frühstücksfernsehen zur Corona-Krise: Der Shutdown würde in vielen Ländern der Welt die Armut verschärfen und könnte etwa eine Million Kinder das Leben kosten, so Palmer .„Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr wegen ihres Alters oder wegen schwerer Vorerkrankungen sowieso tot wären.“ Seither rotiert es nicht nur auf Palmers Facebook-Seite, wo ihm 51.000 Menschen folgen, sondern auch in den Reihen der Grünen.

"politischer Geisterfahrer"

In einem Brief bezeichnen ihn etwa 100 Parteimitglieder als „politischen Geisterfahrer“. Sie fordern seinen Ausschluss aus der Partei – nicht das erste Mal. Zuletzt, als er sich über die Vielfaltskampagne der Deutschen Bahn echauffierte, die unter anderem Menschen mit Migrationshintergrund zeigte. Nach Meinung Palmers bildet das nicht die Gesellschaft ab.

Was seine Parteifreunde jetzt besonders ärgert: Palmer hat sich nach seiner Corona-Aussage zwar entschuldigt, aber nachgelegt. Sein Satz sei „sachlich nicht falsch“ und folge „ausführlichen mathematischen Betrachtungen“ über den Verlust von Lebensjahren, so der studierte Mathematiker.

Doch da gibt es Parteikollegen, die finden: Mit einem rein mathematischen Verstand könne man eine Stadt nicht führen. Der Tübinger Fraktionschef Christoph Joachim geht im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland auf Distanz. Palmer leiste sich regelmäßig Ausfälle, so Joachim. „Und jetzt grenzt er die Alten aus. Das geht nicht.“

Für den grünen Bundesvorsitzenden Robert Habeck ist Palmers Satz jedenfalls „herzlos“. Und er könne den Eindruck erweckt haben, dass es sich nicht lohne, um Menschenleben zu kämpfen. Vielleicht sei das auch so gewollt, so Habeck.

"Ich weiche eben auch nicht aus"

Vor einiger Zeit gefragt, ob es ihm Spaß mache, sich in jeden Shitstorm zu werfen, meinte Palmer gegenüber der dpa: „Nein. Aber ich weiche eben auch nicht aus.“ Das gilt wohl genauso für Debatten abseits des Netzes. Als sich ein Student im Vorbeigehen über Palmer äußerte („Der schon wieder“) folgte ihm dieser. Er wollte ihn zur Rede stellen, seinen Ausweis kontrollieren und fotografierte ihn. Dazu soll er die Verwaltung der Stadt Tübingen angewiesen haben, gegen den Studenten ein Bußgeld zu verhängen. Das Ganze endete letztlich vor Gericht, wo der Student Recht bekam. Der Bürgermeister sah sich als Opfer. Es ging um keine juristische Argumentation, sondern eine journalistische Agitation, kritisierte Palmer.

Über die Folgen seiner letzten Äußerung zur Pandemie klagt er nun in einem Gastbeitrag für die Welt. Per Mail werde ihm der Tod gewünscht, seine Sätze würden böswillig fehlgedeutet.

Ob Palmer, der lange als Hoffnungsträger und möglicher Nachfolger des ersten grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann galt, nun ein Ausschlussverfahren droht? Wie schwierig das sein kann, zeigt sich bei der SPD. Seit Jahren versucht sie, Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin wegen rassistischer Aussagen auszuschließen. Gegen den letzten Beschluss der Landschiedskommission Berlin kündigte er Berufung an.

Keine politische Unterstützung mehr

Für den Tübinger Grünen-Fraktionschef Joachim sei das Verfahren nicht zielführend – dennoch: „Ich bin ein Freund von Boris Palmer, aber es kann nicht sein, dass er 2022 noch einmal für die Grünen antritt.“ Auch der Grünen-Parteivorstand erklärte, Palmer bei einer erneuten Kandidatur in Tübingen und auch bei weiteren politischen Tätigkeiten nicht mehr zu unterstützen.

Bundesgeschäftsführer Michael Kellner erklärte dazu via Twitter: „ Boris Palmers Agieren folgt einem Muster. In unschöner Regelmäßigkeit stellt sich Boris Palmer bewusst provokativ gegen die Werte der Grünen, häufig, indem er Menschen ausgrenzt. Darauf folgt eine halbgare Entschuldigung, kurz danach legt er nach.“ Sein Fazit: Das „Geschäftsmodell Palmer“ schade der Partei.