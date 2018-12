„Schwerer Schaden“: SPD will Sarrazin erneut ausschließen

Thilo Sarrazin und die SPD – bis heute eine komplizierte Geschichte. Der „ewige Provokateur“, wie ihn die Zeit nannte, führte als Finanzsenator zwar die Hauptstadt kurz ins Plus, eckte aber auch mit diversen Sparvorschlägen an. 2008 schlug er etwa Hartz-IV-Empfängern vor, dicke Pullis zu tragen, um Heizkosten zu sparen. Kurze Zeit später fiel er im Lettre International mit Aussagen über Migranten auf („ständig neue Kopftuchmädchen“), wurde aber vom Vorwurf der Parteischädigung freigesprochen.

Sarrazin blieb weiter bei seinen Thesen, die sich 2010 in einem Buch („ Deutschland schafft sich ab“) wiederfanden und für Aufruhr sorgten – auch in der SPD. Der damalige Parteichef Sigmar Gabriel zerlegte dessen Thesen in der Zeit, Sarrazin konterte via FAZ. Bevor es aber zum Rauswurf kam, einigte man sich. Sarrazin gelobte, sich künftig an die Grundsätze der Partei zu halten.

Im vergangenen Sommer kochte die Debatte nach Erscheinen von Sarrazins neuestem Werk erneut hoch: Der Aufforderung zum freiwilligen Austritt aus der Partei kam er nicht nach. Er fühle sich in der SPD gut aufgehoben, sagte der 73-Jährige bei der Vorstellung seines Buches. Wie lange das noch so bleibt, wird sich demnächst zeigen: Eine Untersuchungskommission hat seine jüngsten Äußerungen untersucht und lieferte nun in einem Bericht die Grundlage zum neuen Verfahren, erklärte ein Sprecher der Partei.

Sarrazin in der Ecke

Abgeordnete wie Johannes Kahrs, Sprecher des Seeheimer-Kreises, unterstützen den Beschluss des Parteivorstandes. Er ist „in der Sache zu 100 Prozent richtig, wichtig und gut“, so Kahrs gegenüber dem KURIER. Ob Sarrazin dadurch nicht zum Märtyrer wird – schon jetzt bekommt er von der AfD politisches Asyl angeboten? „Die Gefahr gibt es immer. Er ist in den letzten Jahren in die rechtsradikale Ecke gerutscht“, so der SPD-Politiker. Nachsatz: „Leider, schade.“

Einzig durch das rote Parteibuch habe er sich von anderen abgehoben, fasste Juso-Chef Kevin Kühnert in der Neuen Osnabrücker Zeitung zusammen: „Ohne dieses wäre er immer nur ein Hetzer unter vielen gewesen", so Kühnert. Es werde nun Zeit, ihm dieses Privileg zu entziehen - denn „mit den Werten der SPD hat er schon lange nichts mehr zu tun."