Streit ums nächste Budget: Wo die EU neues Geld holen will

Im allgemeinen Sprachgebrauch würde man von astronomischen Summen sprechen, doch genau die sollen bis zur Sommerpause in Brüssel gefunden werden. Wenn es nach dem Willen von EU-Kommission und Parlament geht, dann bei neuen Direkteinnahmen für die EU. Anders, so gestehen viele Verhandler derzeit ein, werde das nächste langjährige EU-Budget über sieben Jahre ab 2028 nicht zu finanzieren sein.

Es geht um fast eine Billion Euro. So weit liegen die Vorstellungen der Brüsseler Behörden und jene von EU-Staaten wie Österreich auseinander. Rund 1,1 Billionen Euro beträgt das aktuelle langjährige EU-Budget, das Ende 2027 ausläuft, im Brüsseler Jargon MFF genannt. In den meisten europäischen Hauptstädten herrschen Budgetnöte und strenger Sparkurs, entsprechend will man auch Brüssel auf einen solchen Sparkurs und daher auch eine lediglich geringe Erhöhung der EU-Beiträge einschwören.

Lauter neue Aufgaben Die EU-Kommission sieht das grundsätzlich anders, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen seit der Vorstellung ihrer Budget-Vorstellungen im Vorjahr betont. Die EU müsse sich mehr denn je um gemeinsame Verteidigung und die Förderung von Wirtschaft und Forschung kümmern und dafür brauche es frisches Geld. Rund 2 Billionen Euro hat die Kommission daher in ihrem Vorschlag kalkuliert. Außerdem soll der MFF grundsätzlich neu gestaltet werden. Die traditionell größten Ausgabenposten dieses Budgets sind die Förderung der Landwirtschaft, sowie jene für wirtschaftlich schwächere Regionen der EU. Für die Landwirtschaft soll auch in Zukunft weiter ein eigener Fördertopf bereit stehen. Der aber ist etwas kleiner als bisher. Dazu kommt ein weiter Topf, aus dem die Mitgliedsländer sowohl weitere Förderungen für ihre Bauern, aber auch die für ärmere Regionen schöpfen sollen. Wie, das soll ihnen mehr denn je überlassen werden.

Ärger in Österreich In Österreich etwa regt sich schon seit Monaten Unmut über diese Pläne. Nicht nur die Bauern fürchten Kürzungen. Auch die Bundesländer sehen den neuen gemischten Fördertopf mit Skepsis: Müsse man dann plötzlich in Wien wegen EU-Geldern vorstellig werden? Auch zählt Österreich traditionell zu jenen EU-Staaten, die Brüssel drängen zu sparen, derzeit mehr denn je. Berichte, wonach die EU-Kommission rund 2500 neue Mitarbeiter einstellen will, kommen etwa bei Bundeskanzler Christian Stocker gar nicht gut an: In Zeiten, wo überall gespart werden müsse, sei das das falsche Signal.